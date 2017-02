Rik Torfs, rector van de KU Leuven was op bezoek in Geel en dat heeft men geweten bij de dienst toerisme. Daar kwamen ze te weten dat Rik Torfs de achterkleinzoon is van de Geelse burgemeester Joseph Verachtert. Hij was 20 jaar burgemeester. Verachtert bekleedde die ambt van 1921 tot hij in maart 1941 tijdens de tweede wereldoorlog door de Duitse bezetter werd afgezet.