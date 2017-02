Dinsdagnacht gebeurden er drie inbraken in Ten Aard. Dieven zijn aan de haal gegaan met twee fietsen en twee boormachines. Ze stalen die uit een tuinhuis achter een woning in de Hanestrik. Ze namen ook een kijkje in de garage, maar daaruit is vermoedelijk niets verdwenen. Ook werd er in een ander tuinhuis achter een woning aan de Turnhoutseweg ingebroken. De bewoners merkten de inbraak pas in de late voormiddag op. De inbrekers zijn er aan de haal gegaan met werkmateriaal zoals schroevendraaiers en tangen. Hetzelfde gebeurde aan Beekhoek. Ook daar drongen de daders een tuinhuis binnen. Daar namen ze een fiets mee.