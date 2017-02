De leerlingen van het vijfde jaar van het St-Dimpnacollege eten sinds donderdag in 'De Club' in de Gasthuisstraat. Tot dinsdag aten ze nog in hun Clubhuis in de Billemontstraat. Het idee om jongeren van de derde graad iets meer vrijheid te geven dan jongere leerlingen en hen een eigen ruimte ter beschikking stellen, blijft bij deze ook behouden. 'De Club' wordt ook in eigen beheer door de jongeren uitgebaat. Buiten de middaguren kunnen er ook andere (school)activiteiten plaatsvinden. 'De Club' is ook het eerste deel van de nieuwbouw die door de leerlingen van het secundair onderwijs wordt ingenomen. Het nieuwe gebouw en het niet-overdekte gedeelte tussen de lagere school en het secundair onderwijs krijgt de naam 'Forum'. De overdekte speelplaats van de school (aan de kant van het Laar) heet trouwens al “Agora” sinds de bouwwerken aan de school midden de jaren 1980. Binnen enkele weken worden ook de nieuwe vaklokalen van het “Forum” ingenomen door leerlingen en leerkrachten van het Sint-Dimpnacollege.