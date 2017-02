Piet Dijkmans uit Winkelomheide ontwierp de Gridbox@home. Het is een metalen box waarin je makkelijk en veilig een fiets kan stallen. De box is eenvoudig af te sluiten met een rolluik en afstandsbediening om dat te openen. Mensen gaan steeds kleiner wonen en daardoor wordt het vaak een probleem waar ze hun dure e-bike, koersfiets of mountainbike veilig moeten stallen. De Gridbox@home is compact zodat hij makkelijk op een terras of in een ondergrondse garage van een appartementsgebouw kan worden geplaatst. De ontwikkeling van de Gridbox@Home gebeurde volledig in eigen huis. Dijkmans is ook zaakvoerder van Powergrid, een keten van 5 fietsenwinkels in de Kempen.