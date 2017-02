Het aantal inwoners in Geel stijgt fors ten opzichte van de andere gemeenten in de provincie Antwerpen. Het afgelopen jaar zijn er 310 inwoners meer bijgekomen en komt het aantal inwoners voor onze stad op 1 januari van dit jaar uit op 39.635. De provincie zelf telt 1.833.330 inwoners dat zijn er 9.194 meer dan in 2016.