Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van Unizo, was donderdagavond te gast tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Unizo afdelingen Geel en Westerlo. In het unieke kader van Citroën garage Verellen aan de Antwerpseweg kwamen zo'n 300 ondernemers uit de regio samen. Karel Van Eetvelt mocht een cheque van €500 in ontvangst nemen van Unizo Geel voorzitter Frank Sysmans voor Ngo Trias, dat ondernemers in het zuiden ondersteund.