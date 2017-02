ASV Geel pakte de volle buit in Oudenaarde met een 1-3 winst. Amper na enkele minuten spelen stond het al 1-1 en dat was meteen ook de ruststand. In de tweede helft maakte Lucas Damblon een doelpunt en zette Jo Christiaens een strafschop om. Volgende zaterdag ontmoet ASV Geel in het eigen Leunenstadion leider Beerschot Wilrijk.