De meisjes U17 van VC Geel verloren nipt met 2-3 van de leider St-Janskring Herentals. In de eerste set pakte Herentals uit met een waar opslagbombardement waar de Geelse meisjes geen raad mee wisten. Het werd 10-25. Set 2 verliep nog duidelijk in het voordeel van Herentals maar Geel kon toch al een betere repliek bieden en op het scorebord verscheen 18-25.

De Geelse opstelling voor set 3 met Lise Schauwaerts en Zoë Van Gompel in het team bleek de juiste. De Herentalse opslag kwam onder druk te staan en Herentals werd in het defensief gedrongen, 25-21 winst. In set 4 ging Geel verder op dit elan, zelfde spelbeeld met 25-18 setwinst tot gevolg. Een 5de korte set naar 15 punten moest de winnaar van dit duel aanduiden. Hierin bleek het Geelse kruit verschoten. Het sterke Herentalse opslagwerk werd niet meer geretourneerd: 5-15 en dus een nipt 2-3 verlies voor VC GEEL.