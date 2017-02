Geelse TTC A – Diest C : 14 – 2

Diest stelde als kopspeelster Gabriela Vinci op. Vermits zij zich voorbereidt op de Vlaamse kampioenschappen, wilde Gabriela zich extra trainen. Zij behoort absoluut tot de favorieten, zeker als men weet dat zij net vóór haar moederschap A6 was bij de dames. En zij zorgde inderdaad voor knappe wedstrijden. Eerst kreeg zij Kristof Van Reusel als tegenstander. Zowel Kristof als Gabriela rekenen op hun sterke backhand. Winnares werd de Diestse speelster. Ook haar volgende tegenstander kon het niet bolwerken. Alfredo Garcia kon met zijn sterk aanvallend spel wel een set binnenrijven, maar daar bleef het bij. Kristof Leysens werd de derde tegenstander. Hij kende een enorme start en leek naar een vlotte zege te tafeltennissen. Maar vanaf de tweede set bleek Gabriela over een brede waaier van tafeltennismogelijkheden te beschikken. Zij sleepte een bel in de wacht. Deze kon slechts op het laatst beslist worden en wel in het voordeel van Kristof. Tenslotte kwam Danny Gesquière tegen haar in actie. De eerste set kon Danny dank zij zijn jarenlange ondervinding in winst omzetten. Net als in de match tegen Kristof Leysens verliepen de volgende sets in beider voordeel. Een vijfde en beslissende set moest de beslissing brengen. Danny won deze, op zijn typische manier. Ondertussen bleken de andere Diestse tafeltennissers een maatje te klein voor de Gelenaars. Maar iedereen was het er over eens : de Geelse tafeltenniszaal beleefde opnieuw een spetterende show.

Geelse TTC B – Berlaar D : 16 – 0

Berlaar werd al snel in de vernieling gespeeld door de vier Geelse tafeltennissers. Hun start was enorm. Ivan Camps en zijn ploegmaats Koen Bertels, Nico D’Aes en Hans Nys speelden trefzeker. Enkel Koen Bertels moest een bel toestaan. Na de pauze wilde Berlaar absoluut de eer redden en minstens één wedstrijd winnen. Drie keer kon een bel worden afgedwongen, maar daar bleef het bij. Wat zij ook probeerden, Ivan, Koen, Nico en Hans wisten steeds raad. Een forfaitscore kon niet vermeden worden door Berlaar. Deze overtuigende zege moet een aansporing betekenen om de komende wedstrijden succesvol af te werken. Een plaats bij de eerste twee zou een schitterende beloning zijn voor hun inspanningen.