De invoering van enkelrichting in de Hoogstraat in Bel werd door de gemeenteraad goedgekeurd. De wijziging in de verkeerssituatie komt er om de veiligheid van de schoolgaande kinderen in Bel te garanderen. De enkelrichting wordt ingevoerd in de richting van Bel naar Wijdbos. De buurtbewoners van de Hoogstraat werden in het verleden al bevraagd over de invoering van enkelrichting in de straat met het oog op de bevordering van de veiligheid van de schoolomgeving. Omdat de bevraging negatief was, kwam er geen enkelrichting. Omwille van werken in de straat tijdens vorig najaar werd beslist tijdelijk enkelrichting in te voeren. Deze maatregel werd o.a. door de plaatselijke school en wijkagent positief onthaald. Hoogstraat is een smalle straat en er passeren een groot aantal wagens vooral bij het begin en einde van de schooltijd. De enkelrichting komt de overzichtelijkheid en verkeersveiligheid ten goede.