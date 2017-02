Een man van 46 uit Geel kreeg een effectieve celstraf van 25 maanden en een boete van 600 euro. Vorig jaar brak hij verschillende geldautomaten open bij carwashes in de maanden februari en maart. Hij sloeg toe bij ondermeer Car Wash Carens in Westerlo, Beja in Laakdal, Topwash en 't Sloeberke in Geel. In totaal ging het om zestien inbraken en twaalf pogingen. De rechter verklaarde ook 260 euro verbeurd.