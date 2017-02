De werken aan de Geelseweg in Olen en de Herentalseweg in Geel, die samen de N13 vormen, gaan nog wat langer door zonder hinder voor het verkeer. Het eenrichtingsverkeer van Geel naar Herentals zal nu pas ten vroegste ingaan op 2 mei, in plaats van op 1 maart. Je kan dus nog minstens 2 maanden langer in beide richtingen over de N13 rijden. De start van het eenrichtingsverkeer was al eerder eens opgeschoven van januari naar maart, door een wijziging in de planning bij Pidpa. Nu besliste men om de bomen langs de N13 pas later te laten rooien. Er wordt dus geen afzonderlijke kapvergunning aangevraagd. Aan de duur van het project verandert er niets. De N13 moet eind 2018 helemaal vernieuwd zijn.