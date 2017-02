De nieuwe verbindingsweg N19g tussen Geel en Kasterlee, opengesteld in 2014, heeft de verwachtingen ruimschoots waargemaakt. Door de nieuwe weg zijn het doorgaande verkeer en het vrachtverkeer grotendeels verdwenen op de oude N19. De verkeersdruk in de dorpskernen van Geel Ten Aard en Kasterlee is met 55% gedaald, waardoor de leefbaarheid er aanzienlijk verbeterd is. Dat blijkt uit een evaluatiestudie van het Vlaams Verkeerscentrum.

Met twee meetcampagnes, voor én na het infrastructuurproject (0-meting in 2011 en 1-meting in 2016), heeft het Vlaams Verkeerscentrum het effect van de nieuwe weg in kaart gebracht.

55% minder verkeer in de dorpskernen

Het was een jarenlange klacht van al wie naast de oude N19 woont: er denderde dagelijks heel wat doorgaand (vracht)verkeer door de woonkernen van Geel Ten Aard en Kasterlee, met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid. De openstelling van de parallelle N19g heeft daar verandering in gebracht, want de verkeerssituatie in de regio is intussen ingrijpend gewijzigd. Ter hoogte van de Dr. Van de Perrestraat (Ten Aard) en de Geelsebaan (Kasterlee) passeert er nu op een gemiddelde werkdag 55% minder verkeer (met opvallend minder vrachtwagens). In Ten Aard daalde het aantal voertuigen in beide richtingen van 17.807 in 2011 naar 7.981 in 2016, in Kasterlee van 17.228 naar 7.475.

Zoals de bedoeling was, kiest het doorgaande verkeer tussen de ring van Geel/E313 enerzijds en de E34/Turnhout anderzijds nu dus resoluut voor de nieuwe verbinding, weg van de dorpskernen. Op de oude N19 rijdt nog vooral lokaal verkeer met een herkomst of bestemming in Ten Aard en verkeer met een herkomst of bestemming in Kasterlee of Geel. Toch passeert er op de oude N19 ook nog altijd verkeer dat er geen herkomst of bestemming hebben. Vermoedelijk blijven die mensen voor de oude route kiezen omdat ze onderweg een korte tussenstop willen houden, bijvoorbeeld een snel winkelbezoek in Kasterlee.

Verkeer toegenomen in de regio

Uit de metingen blijkt ook dat het verkeer op de twee belangrijkste ontsluitingswegen van de regio is toegenomen op werkdagen: een stijging tot 25% op de N19 ten noorden van Kasterlee en een stijging van 18% op de N19 ten zuiden van Geel. Die toename mag zeker niet volledig toegeschreven worden aan de N19g, want net zoals elders is ook in de Kempen het verkeer de voorbije jaren ‘autonoom’ gegroeid, met 3 tot 5% (op basis van tellingen op de E34 en de E313). Naast de nieuwe weg hebben ook andere ontwikkelingen tot meer verkeer geleid, bijvoorbeeld nieuwe winkels bij Geel en de herinrichting van het complex Geel-West.