Een man die op de Kerst TD in zaal Axion een andere fuifganger een slag uitdeelde, riskeert een celstraf van 7 maanden. De man verliet plots agressief de fuif en een agent aan de ingang zag dat. Hij sloeg met zijn vuisten tegen de dranghekken en vervolgens deelde hij ook een vuistslag tegen het hoofd van een andere fuifganger. Die werd met een hersenschudding naar het ziekenhuis gevoerd. De advocaat van het slachtoffer zei dat zijn cliënt zonder enige aanleiding werd neergeklopt. Het slachtoffer was een tijd arbeidsongeschikt. De man gaf toe dat hij de slag uitdeelde en hoopt op een werkstraf. Hij was voordien zelf het slachtoffer van een vechtpartij geworden en hield er een gebroken neus aan over en werd door de security buiten gezet. Dat droeg bij tot wat er buiten gebeurde, aldus zijn advocaat. Vonnis volgt op 7 maart.