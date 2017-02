Frituur Njam Njam in de Dr. Van de Perrestraat is de meest klantvriendelijke handelaar in onze stad. De website handelsgids.be reikte zijn jaarlijkse prijs. Voor het bepalen van de winnaars deed handelsgids.be een beroep op de klanten. Die werden zowel tijdens een lente als de eindejaarsactie gevraagd om punten te geven aan de handelaars en daarbij vooral de klantvriendelijkheid te beoordelen. Luc Verheyden, zaakvoerder van Handelsgids.be vindt dat klantvriendelijkheid het belangrijkste stokpaardje is voor een KMO en bovendien kost het niets.