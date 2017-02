ASV Geel speelde 1-1 gelijk tegen Beerschot Wilrijk, de leider in eerste amateurklasse. Na een half uur in de eerste helft kwam Beerschot op voorsprong. De sneeuw speelde een hoofdrol in de wedstrijd omdat vijf minuten na het Beerschot doelpunt de wedstrijd werd stilgelegd omdat de lijnen op het veld niet meer te zien waren. Nadat de wedstrijd werd hervat scoorde Casper De Norre de gelijkmaker voor Geel. In de tweede helft kabbelde de wedstrijd verder en in blessure tijd werd een doelpunt van Beerschot afgekeurd. ASV Geel zorgde ervoor dat Beerschot Wilrijk niet voor de dertiende zege op rij behaalde.