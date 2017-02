De Geelse schepen van Cultuur Marleen Verboven (N-VA) heeft zondagmiddag het vernieuwde Gasthuismuseum plechtig geopend. Het museum dat het leven en werk van de gasthuiszusters in hun zorg voor de psychiatrische patiënten in de kijker zet, onderging de voorbije maanden een kleine gedaanteverandering. De Vlaamse Museumcommissie had vorig jaar laten weten het museum de figuur van de Heilige Dimpna meer in de kijker moest zetten.

Geel nam daarvoor architectenbureau MiMeSiS uit Antwerpen onder de arm, die het verhaal van Dimpna nu in het hele bestaande museum verweven heeft. Waar de Dimpnalegende zich tot voor kort tot één kamer in het museum beperkte, zweeft de patrones nu doorheen het hele museum: vanaf het onthaal tot aan de apotheose in de kapel kom je haar tegen.

Zowel de vroegere Dimpnazaal als de andere ruimtes werden grondig onder handen genomen. Op de eettafel in de refter prijkt een indrukwekkende projectie van het kloostergebouw. Tijdens je bezoek lees je ludieke weetjes over Dimpna op afscheurblaadjes. Beeldmateriaal van processies en ommegangen vanaf 1900 brengen je terug in de tijd. Wie blootsvoets onder de replica van het ciborium (een altaaroverkapping op 4 zuilen) van de Sint-Dimpnakerk wandelt kan proberen om een ziekte ‘af te wrijven’. Ook het zilveren schrijn komt prachtig tot zijn recht in de vernieuwde Dimpnazaal.

Vanaf donderdag 16 februari kan het grote publiek een bezoekje brengen aan het vernieuwde museum. Op 23 april opent bovendien een tijdelijke tentoonstelling ‘Over piskijkers, pestdokters en pauwendrek’. De tentoonstelling bied je een boeiende kijk op de geschiedenis van de geneeskunde en de ziekenzorg van de 16de tot midden 20ste eeuw.