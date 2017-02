Een student uit Arendonk is vrijdagochtend dood aangetroffen in de douche van zijn kot in Geel. Hij studeerde aan de Thomas More hogeschool. Donderdagavond was de jongeman iets gaan drinken met vrienden en wou bij zijn thuiskomst nog een douche nemen. Vrijdagochtend vonden zijn kotgenoten zijn lichaam. Een autopsie moet uitsluitsel geven over wat er precies is gebeurd.