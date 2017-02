De buitenschoolse kinderopvang de Bengelbende zoekt vrijwilligers. Zij organiseren samen met de Geelse basisscholen een geïntegreerd opvang- en vrijetijdsaanbod op school. De bengelbende zoekt drie soorten vrijwilligers. Onthaalvrijwilligers om kinderen die naar de opvang komen in- en uit te schrijven en ouders wegwijs te maken. Zorgvrijwilligers die met de kinderen ravotten maar ook helpen bij een toiletbezoek, eetmoment of huiswerk maken. En ten slotte ook activiteitenvrijwilligers die hun passie, hobby, sport of creativiteit willen delen met de kinderen. Alle vrijwilligers ontvangen een vergoeding. Voorwaarde is wel dat je een vast moment kiest gedurende een periode van twee maanden.