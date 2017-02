Het komende weekeinde organiseert ZGeel voor de 9de maal zijn internationale zwemtweedaagse in het Stedelijk Zwembad. Al de zwemmers van ZGEEl krijgen de kans om zich te meten op een grote zwemmeeting in eigen stad. Een tweedaagse waarop alle stijlen gezwommen worden over verschillende afstanden. De vorige editie was een topper. Meerdere wedstrijdrecords werden verbroken door Belgische toppers waaronder Pieter Timmers, Glenn Surguloose en Kimberly Buys. Op zowel zaterdag als zondag worden al de A- en B finales gezwommen vanaf 17u. De G-zwemmers, sporters met een lichamelijke beperking, geven een demowedstrijd op zondag net voor de finales.