Een Roemeens duo kreeg 18 maanden effectieve celstraf. Hun wagen werd verbeurd verklaard. Dat besliste de Turnhoutse strafrechter. Het duo werd op 3 december op heterdaad betrapt bij een diefstal in de Colruyt op de Antwerpseweg. Ze probeerden sterke drank en cosmeticaproducten te stelen ter waarde van 249 euro. In hun voertuig lagen nog meer gestolen spullen. Eerder die dag sloegen ze ook al toe bij de Okay in Laakdal, de Spar in Tongerlo en de Eurospar in Eindhout. De buit bestond uit flessen champagne en whisky, vleeswaren, een heuptas en scheermesjes.