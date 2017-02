Een jongeman van 19 uit Geel wordt verdacht van het bezit van en de handel in cannabis in onze stad. Volgens de speurders deed hij dat in vereniging. De politie pakte hem op omdat ze hem op het spoor kwamen op basis van gegevens in een ander drugdossier. Vorige week werd hij aangehouden door de onderzoeksrechter en de raadkamer bevestigde dinsdag zijn aanhouding.