Een 57-jarige inwoonster uit Geel is woensdagnamiddag in het koude water van de Grote Nete in Winkelomheide terechtgekomen. Ze reed met haar elektrische scootmobiel over de Netedijk toen het ongeval gebeurde.

Door een oneffenheid in het pad zou de vrouw uit haar scooter gevallen zijn en zo in het water van de Nete zijn gesukkeld. De brandweer kwam ter plaatse om haar op het droge te brengen.

Ze liep op zich geen verwondingen op, maar was wel licht onderkoeld. Ze is voor verzorging naar het ziekenhuis van Geel overgebracht.