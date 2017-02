Acht studenten Rechtspraktijk van de Thomas More campus Geel trokken vorige week naar Polen en gingen zich in en rond Krakau informeren over hoe de Nazi's tijdens de tweede wereldoorlog de rechten van joden en andere bevolkingsgroepen vermorzelden. Hun trip kaderde in het project rond mensenrechten dat de studenten opzetten voor het vak "21st Century Skills". Na een bezoek aan ondermeer de concentratiekampen van Auschwitz en Birkenau werden de studenten overtuigde ambassadeurs van de mensenrechten.