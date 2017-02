De voormalige schooldirecteur uit Geel vroeg opnieuw de vrijspraak voor het onopzettelijk doden van een vrouw van 27. Volgens zijn advocaat was het slachtoffer mogelijk al van de fiets van haar vriend gevallen, nog vòòr de man met zijn wagen de tweewieler aanreed. Het tragisch ongeval gebeurde twee jaar geleden op de Zammelseweg in Oosterlo toen hij het koppel op de fiets aanreed. De jongevrouw belandde na de aanrijding in een coma en overleed acht maanden later in het ziekenhuis.

De voormalige schooldirecteur, die toen terugkeerde van de tennisclub en twee tripels dronk, pleegde vluchtmisdrijf en meldde zich enkele dagen later bij de politie. Hij betwist het vluchtmisdrijf niet, maar wel de onopzettelijke doding van de jongevrouw. Vorig jaar in maart werd de zaak al eens in beroep behandeld en toen vroeg de rechtbank om een gerechtsdeskundig bijkomend onderzoek. Zijn advocaat trekt de bevindingen van de gerechtsdeskundige in twijfel en is de jongevrouw mogelijk ten val gekomen, niet door de aanraking met de zijspiegel van de auto, maar zat ze mogelijk al niet meer op de fiets voor de aanrijding. De aanklager vond dat de feiten wel bewezen zijn en vroeg om minstens de straf van de politierechter te bevestigen.