226 van de in totaal 230 gecontroleerde bestuurders legden een negatieve alcoholtest af. Dit is 98% van de gecontroleerde chauffeurs. Drie van hen hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Zij kwamen er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 170 euro. Eén bestuurder had een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Deze kreeg minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter. Eén rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Eén bestuurders legde een positieve drugstest af. Een dokter nam van hem ook een bloedproef af. En zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Eén voertuig werd in beslag genomen omdat de keuring al meer dan een jaar vervallen was. Er werden ook nog een aantal boetes uitgeschreven voor verkeersovertredingen. De controles vonden donderdag plaats in de drie gemeenten van de politiezone. Bij deze alcoholcontrole ging ook extra aandacht naar verdachte personen die in aanmerking kunnen komen voor inbraken of andere misdrijven. Er werd niets verdachts vastgesteld.