In het volleybal wonnen de heren van VC Geel in eigen huis van Bolderberg met 3-0. Setstanden waren 25-21, 25-15 en 25-16. Ook de dames van VC Geel wonnen vlot in de eerste divisie op het veld van de buren in Olen met 0-3. Setstanden waren 17-25, 11-25 en 20-25