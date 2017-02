Gierle B – Geelse TTC A : 5 - 11

Dat het niet gemakkelijk zou worden voor de Geelse tafeltennissers in het lokaal van Gierle werd al duidelijk bij de eerste wedstrijden. Gierle is gekend als homeploeg en zijn sterke supporters ‘ aanmoedigingen. Alfredo Garcia kon niet de gepaste tegenzet vinden in zijn twee partijen vóór de pauze en moest twee nederlagen incasseren. Kristof Van Reusel won wel zijn eerste partij, maar verloor zijn tweede in een bel met 16-14. Ook Kristof Leysens ondervond ontzettend veel tegenstand. Zijn eerste partij won hij nog wel, maar zijn tweede moest hij afgeven door de vijfde en beslissende set te verliezen met 13 – 15. Enkel Danny Gesquière bleef de rust en de kalmte zelf. Hij zorgde knap voor twee zeges. Ruststand : een gelijke 4-4. De hoofden werden bij mekaar gestoken bij de Gelenaars. Gepaste raad kan zoveel betekenen. En het lukte. Verloor Kristof Van Reusel nog wel zijn derde partij, al de overige werden succesvol afgesloten . Man van de match was ongetwijfeld Danny Gesquière. Hij won al zijn partijen in drie droge sets en bracht de zo noodzakelijke rust in zijn ploeg. Kristof Leysens won drie keer. Kristof Van Reusel en Alfredo Garcia zorgden voor twee zeges. Al bij al een prachtige ploegzege.

Hoboken D – Geelse TTC B : 4 – 12

Deze ontmoeting begon met een blits start van Gelenaren. Zowel Ivan Camps als Nico D’Aes en Koen Bertels wonnen hun twee partijen. Theo Van de Ven lukte dit net niet. Hij won wel zijn eerste match, maar verloor zijn tweede in een bel. Ruststand : een geruststellende 1-7. Op het zegevierende negende punt moest niet lang gewacht worden. Zowel Koen Bertels als Theo Van de Ven wonnen direct na de pauze en de winst was binnen. Werd er een man van de match met vier zeges in vier partijen ? Net niet … alle Gelenaars verloren één keer en zowel Ivan als Nico, Koen en Theo prijkten met drie zeges op het wedstrijdblad.