De meisjes U17 van VC Geel wonnen met 1-3 op het veld van VOC Schriek 2. In de eerste set worstelden de meisjes van VC Geel met een aantal nieuwe tactische posities op het volleybalveld. Veel energie ging naar het positiespek en te weinig naar de uitvoering. Set 1 was vrij vlug beklonken in het voordeel van Schriek. Vanaf de tweede set was het juiste ritme gevonden en deze set werd winnend afgesloten voor de Geelse meisjes. Onder impuls van de onvermoeibare Merel Hufkens aan de pas, stoomde VC Geel in de 2 laatste sets door naar de 1-3 zege.