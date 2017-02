BBC Finas Geel was de meerdere van Hasselt en won met 86-74. Hasselt kwam de 11-0 achterstand van het begin van de wedstrijd niet meer te boven. Hasselt was op achtervolgen aangewezen tegen een fris en dartelend spelend Finas Geel. Bij de rust stond het 42-26. In de derde en vierde quarter konden de Hasselaars de achterstand moeizaam verkleinen en won Finas met 12 punten verschil. Finas Geel staat nu gedeeld tweede samen met Lommel in het klassement van derde nationale B op amper 1 punt van leider Tongeren.