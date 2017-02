Rauwelkoven is dinsdagochtend volledig afgesloten omwille van ontmanteling van springtuigen ter hoogte van de brug aan de ring rond Geel. Mogelijk werd er een inval gedaan in een woning waar er zich explosieven bevinden. Er werd een ruime perimeter ingesteld door de ordediensten. De ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse