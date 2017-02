Op woensdag 22 februari vindt de jaarlijkse jobbeurs plaats op de Geelse campus van Thomas More en KU Leuven. Bijna 130 bedrijven en organisaties uit heel Vlaanderen en Nederland stellen hun vacatures voor. Daarmee is de jobbeurs volzet. Een teken dat het goed gaat op de arbeidsmarkt. Bedrijven komen van verder en schreven zich veel sneller in. De Geelse jobbeurs is al aan haar 32e editie toe en groeide uit tot een vaste waarde voor studenten en werkzoekenden uit de provincies Antwerpen en Limburg. De jobbeurs richt zich immers niet alleen op de studenten van Thomas More en de KU Leuven. Iedereen die een job zoekt, is welkom.