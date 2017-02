Centrumparking Nieuwstraat ondergaat momenteel een metamorfose. Vorige week startte de aannemer met de aanleg van een parking aan het brouwhuis en de parkeerplaatsen aan de kant van het dagcentrum. Aan het brouwhuis komen een gezellig pleintje en een parking. Deze parking wordt aangelegd met klinkers en wordt afgebakend met een haag. Het blijft wel een openbare parking. De werken nemen twintig procent van de bestaande parkeerplaatsen in. Het einde van deze werken is gepland op 31 maart. Na Palmenmarkt, op 13 april, hervat de aannemer de werken en neemt de rest van centrumparking Nieuwstraat onder handen. De andere parkeerplaatsen worden aangelegd in dolomiet, de straten krijgen een asfaltlaag. Om plassen te vermijden, legt de stad riolering aan. Het aantal parkeerplaatsen blijft hetzelfde. De planning van de werken is zo gemaakt dat altijd de helft van de parkeerplaatsen beschikbaar blijft. Je kan de parking tijdens de werken gebruiken, de toegangen langs Kollegestraat en Nieuwstraat zijn afwisselend afgesloten. Tijdens de asfaltwerken is de parking twee dagen niet toegankelijk. De juiste timing hiervoor is afhankelijk van de weersomstandigheden. Voetgangers en fietsers hebben altijd doorgang tussen Nieuwstraat en Kollegestraat. De trage weg die aan Nieuwstraat begint en richting Kollegestraat loopt, blijft behouden. Aan deze trage weg komt een vertakking naar het brouwhuis met een verhoging. De verhoging is veiliger voor de trage weggebruikers en werkt verkeersremmend. Ook van het brouwhuis naar de Postpaddekes kan je veilig wandelen en fietsen over een nieuwe trage weg. Aan het brouwhuis parkeer je je fiets in een nieuwe fietsenstalling.