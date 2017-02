De storm die over ons land raast, bereikt donderdagnamiddag de Zuiderkempen. Voor de veiligheid van fietsers en wandelaars werd beslist om het stadspark in het centrum af te sluiten vanaf 15u30 voor het publiek. Ook de provinciale Groen - recreatiedomeinen in onze streek worden al vanaf 14u gesloten tot vrijdagochtend. Het gaat ondermeer om het Prinsenpark in Retie en de Hertberg in Herselt. Het Zilvermeer raadt kampeerders aan om binnen te blijven. In heel de regio worden ook de overige bossen tijdelijk afgesloten.