De spilfiguur van drie grootschalige drugtransporten vanuit Geel naar Italië is tot een effectieve gevangenisstraf van zeven jaar veroordeeld en een geldboete van 120.000 euro. De manegehouder die de paardentrailer leverde, kreeg achttien maanden met uitstel. Een vrachtwagenchauffeur uit Geel moet 30 maanden met uitstel aanvaarden. De drugs kwamen vanuit Nederland, maar maakten een tussenstop op een manege in Geel voordat ze naar Italië werden gebracht. De bende kon opgerold worden nadat één van de vrachtwagenchauffeurs, een man uit Geel, zelf naar de politie was gestapt om melding te doen van afpersing. Hij werd samen met zijn mede-chauffeur uit Heist-op-den-Berg afgeperst en bedreigd door de bendeleider omdat na het derde transport 280.000 euro druggeld verdwenen was. Voor de chauffeur uit Heist-op-den Berg had de rechtbank een effectieve celstraf van vier jaar in petto.