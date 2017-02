De meisjes U17 wonnen van Balen met 3-1. Geel startte sterk met weinig fouten en sterk aanvallend werk vanuit het middencompartiment. Zoë Van Gompel en Romy Sanders wisten hier een berg punten tegen de vloer te kloppen. In de tweede set slopen er meer fouten in het Geelse spel. Balen kon hiervan profiteren en sleepte de set binnen. De derde en vierde set verliepen duidelijk in het voordeel van Geel. Aan het einde van de vierde set werd het nog even spannend toen Geel drie opstellingsfouten op rij moest slikken. Het beslissende punt werd maar net op tijd gescoord. Over drie weken staat de volgende match op het programma tegen de nieuwe competitieleider Westerlo.