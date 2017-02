Het kinderfestival Yourin dat met optredens en een programma vol animatie voor de kinderen van de lagere school een prettig afscheid van het schooljaar betekent, verhuist dit jaar van de Sportaterreinen in Tongerlo naar jeugdcentrum De Bogaard in Geel. Bovendien breit Yourin er meteen een tweede festivaldag aan, voor de kleinere schoolkinderen.

Met Lollypop trapt de tweedaagse op dinsdag 27 juni af, met een specifiek programma voor de kinderen uit het eerste tot en met derde leerjaar van de basisscholen. Naast het gebruikelijke terrein vol springkastelen en toffe attracties komt ook de band Ghost Rockers op bezoek.

Twee dagen later, op donderdag 29 juni, is het dan de beurt aan het eigenlijke Yourin Festival voor kinderen uit het vierde leerjaar. Onder meer DJ F.R.A.N.K. en enkele bekende Youtubers maken hun opwachting. Lollypop en Yourin zijn enkel bestemd voor boekingen via scholen, individuele bezoekers zijn niet toegelaten.