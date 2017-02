In maart is het Jeugdboekenmaand in de bib van Geel. Het thema dit jaar gaat over gender, identiteit, rolmodellen en stereotypen. Aan de balie van de bib kun je het doe-boekje vragen om het bibspel te spelen, waar je kans maakt op een mooie prijs. Ook de leeskastelen van 4 maart en 25 maart staan in het teken van de jeugdboekenmaand. De jeugd- en kinderateliers van Kunstacademie.Geel stellen beeldend werk tentoon in de bib over jongens en meisjes, over rolpatronen, gender en allerlei geldende stereotypen. Het boeiende onderwerp gaf de jongeren heel wat stof tot nadenken en bood hen een uitgelezen kans om het “hokjesdenken” in hun kunstwerken te doorbreken of net te bevestigen.