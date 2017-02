Er komt geen parkeertoren aan het St-Dimpnaziekenhuis in Geel. Dat meldt de regionale televisiezender RTV. De parkeerdruk aan het ziekenhuis is groot, een probleem dat er al jaren is. Daarom wijken automobilisten uit naar de straten rondom het ziekenhuis, het centrum van Geel of nabijgelegen parkeerplaatsen van het Sociaal Huis. Maar ook die staan al vol. De oplossing voor het probleem is de bouw van een parkeertoren van enkele verdiepingen op de plaats van het huidige parkeerterrein van het St-Dimpnaziekenhuis. Aan de redactie van RTV wil het ziekenhuis het nieuws van de verkeerstoren noch bevestigen noch ontkennen. Het is dus afwachten wat de uiteindelijke oplossing van de parkeerdruk rond het ziekenhuis gaat zijn.