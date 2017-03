1885 euro dat is het bedrag dat de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout schenkt aan het kankeronderzoek. De medewerkers organiseren kleine acties om geld in te zamelen voor het goede doel en nu deden ze dit via de actie Tournée minérale. Een actie die oproept om in de maand februari het te doen zonder alcohol. De medewerkers van de politiezone slaan hierbij twee vliegen in één klap. Zij worden om de haverklap geconfronteerd met situaties waarin alchohol soms een belangrijke rol speelt onder meer bij intrafamiliaal geweld, vechtpartijen en lawaaioverlast. Bij 12% van de verkeersongevallen zit alcohol in het spel. Minder alcohol betekent niet alleen meer gezondheid, maar ook meer veiligheid. Bovendien ligt kanker nauw aan het hart van de medewerkers van de politiezone. Zo deden zij enkele jaren geleden ook mee aan ‘De 1000 km van Kom op Tegen Kanker’. 1885 euro gaat nu via Tournée Minérale naar de Stichting tegen Kanker. Zij gebruikt dit geld voor onderzoek, voor preventie en voor sociale maatregelen. Op deze manier komen er meer geneeskansen, betere gezondheidspromotie en een betere patiëntenbegeleiding.