Twee mannen uit Nederland krijgen respectievelijk 30 maanden en twee jaar cel voor twee inbraken in Geel en Peer en weerspannigheid tegen de politie. Het duo botste vorig jaar in oktober op een alcoholcontrole in Peer. Ze vluchtten weg en probeerden de politiewagen tijdens de achtervolging van de baan te rijden. Drie agenten vragen een morele schadevergoeding van 750 euro. De politie inspecteurs vonden in de wagen een gestolen kluis uit Geel, een Ipad afkomstig van een inbraak in Peer en een busje pepperspray. De procureur zei verder nog dat het duo verantwoordelijk was voor een derde inbraak in Peer, maar de rechter vond dit niet bewezen. De eigenaar van de gestolen kluis heeft recht op een schadevergoeding van ruim 4.000 euro. De auto van het duo werd verbeurdverklaard.