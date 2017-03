"Er beweegt iets in Geel, ervaring wordt aangevuld met jonge krachten en de teamgeest is optimaal". Deze woorden werden uitgesproken door de beste burgemeester van de wereld Bart Somers, tijdens de bestuursvergadering van Open VLD Geel. Hij kwam zijn succesformule voor lokale verkiezingen uit de doeken doen bij de Geelse liberalen. Eén van de tips die Open VLD Geel meekreeg was om met alle Gelenaren in gesprek te gaan, niet vlak voor de verkiezingen maar nu. En daarom lanceren de Geelse liberalen op zaterdag 18 maart de enquëte "Geel aan het woord". Nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten geeft mee het startschot vanaf 10u. op de zaterdagmarkt. Via de enquête wordt gepolst naar de noden van de mensen en welke prioriteiten er van de politici worden verwacht. Met de resultaten van de enquête wordt een programma op maat gemaakt van de Gelenaar, aldus voorzitter Myriam Smets van Open VLD Geel.