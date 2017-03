In de maand maart flitsen de agenten van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout op het Laar en op de Veerleseweg in Geel, op de Averboodse Baan en op Verbroekt in Laakdal en in Genepas en de Bevrijdingslaan in Meerhout. Ook zijn er onaangekondigde snelheidscontroles op andere plaatsen in de politiezone.