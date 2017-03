In de St-Barbarastraat in Holven richtte de stad een pleintje in. De bewoners hadden hiervoor bij Geel aangeklopt omdat er bij de uitvoering van de verkaveling geen groen pleintje werd aangelegd zoals oorspronkelijk gepland was. Vorig jaar waren er twee overlegmomenten met de bewoners. Tijdens het eerste overlegmoment gaven de bewoners hun wensen voor het pleintje door. Ze kozen voor eenvoudige spelelementen en geen zandbak. Ook de mogelijkheid voor sport en spel werd geopperd. Met deze informatie ging de groenambtenaar van de stad aan de slag om een ontwerp te maken. Bij het tweede overlegmoment lichtte de stad het ontwerpplan toe. Het resultaat is een speel- en ontmoetingsplein dat gedragen en gewenst werd door de bewoners. En hoewel het klein is in oppervlakte, komt het tegemoet aan de behoeften. Kinderen kunnen spelen op de kleine groene heuveltjes en tussen de spelelementen. Op de halfverharding kan je fietsen en petanquen. Volwassenen kunnen relaxen op de zitbanken en een babbeltje slaan.