De website van het St-Dimpna ziekenhuis is vernieuwd. Dat er nog veel werk te doen is om de site vollediger en beter te maken staat buiten kijf, volgens het ziekenhuis zelf. De bezoekers van de website vinden op de overzichtelijke homepagina informatie over raadplegingen en de afspraken ervoor. Ook de bezoekuren zijn makkelijk terug te vinden en de borstkliniek en de afdeling gyneacologie zijn prominent aanwezig op de homepagina. De komende dagen, weken en maanden wordt de website van het ziekenhuis aangevuld met meer informatie.