Tijdens de gemeenteraad op maandagavond interpelleren zogoed als alle leden van de oppositie over de bijkomende mandaten van lokale politici en de vergoedingen die eraan vasthangen. Luc Verguts van Open VLD interpelleert ook over de verkeersveiligheid aan de scholen. Kristof Van Reusel van Sp.a heeft een interpellatie over de fosterfietsen. Onafhankelijk gemeenteraadslid Tom Vervoort interpelleert ondermeer over de bouwprojecten op Meuldersplein en Astor en de mazoutvervuiling in de Dr. Van de Perrestraat. De gemeenteraad start om 20u in Het Ooievaarsnest aan de Kameinestraat in Geel.