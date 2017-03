Als alles volgens plan verloopt pruttelt er dit najaar opnieuw Geels bier in de ketels in de oude brouwerij in de Nieuwstraat. Het bier gaat een eigen Geelse identiteit hebben en is van lage gisting. Het huisbier kan je enkel in het brouwhuis kunnen drinken. De restauratiewerken van het 'brouwhuis' zijn volop aan de gang. De Duitser Roman Becker stampte al een succesvol brouwhuis in zijn thuisland uit de grond. Hij komt al meer dan 30 jaar in de Kempen en was al lang op zoek naar een brouwlocatie en kwam uiteindelijk in de oude brouwerij in de Nieuwstraat terecht. De stad geeft het gebouw en de grond in erfpacht en Becker staat in voor de restauratie en de uitbating. Een groot project dat in verschillende fasen zal verlopen. Naast de oude brouwerij komt een grote verbruikszaal of ‘proeverij’. De brouwinstallaties worden geplaatst in de oude brouwerij. Naast een grote installatie voor het huisbier, investeert men ook in kleinere installaties voor opleidingen en seminaries. Ook hobbybrouwers zijn welkom om in het brouwhuis in de Nieuwstraat te experimenteren.