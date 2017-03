Het vredegerecht van Geel moet sluiten. Dat maakte minister van justitie Koen Geens bekend. Een preciese timing van de sluiting is er nog niet. Buiten Geel moeten ook de vredegerechten van Herentals, Arendonk en Hoogstraten dicht. Het vredegerecht in Mol, Westerlo en Turnhout blijven open. Burgemeester Vera Celis begrijpt de beslissing niet en is boos. In Geel is bij de bouw van de Ecodroom in het centrum een gloednieuw vredegerecht gebouwd. Een investering van iets meer dan 1 miljoen euro. Dat moest het huidige gebouw aan de Pas vervangen. Het gebouw in de Ecodroom staat al twee jaar leeg omdat het Geelse stadsbestuur de beslissing van de minister moest afwachten. Als de beslissing definitief is moet het gebouw een andere bestemming krijgen. De hergroepering van de vredegerechten levert schaalvoordeel, zegt de minister. De werklast is beter verdeeld en er wordt bespaard op huur en onderhoud. Maar de ingreep in de Kempen om 4 van de 7 vredegerechten te sluiten is wel een mokerslag voor onze streek. Het blijft eventueel nog mogelijk om in Geel, Herentals, Arendonk en Hoogstraten een zitting van het vredegerecht te houden, als burgers daarom vragen. De gemeente moet dan een gebouw terbeschikking stellen.