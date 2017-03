Het nieuws dat het vredegerecht van Geel naar Mol verhuist sloeg in als een bom, bij Gert Van Hoecke voorzitter van N-VA Geel. Vooral omdat hij overtuigd blijft dat Geel de beste keuze is en blijft om een gezamelijk vredegerecht te huisvesten.  De stad investeerde al meer dan 1 miljoen om een splinternieuw en instapklaar vredegerecht te voorzien in Ecodroom dat zowel qua comfort als qua techniek aan de meest recente normen voldoet. 'Het vredegerecht staat nu al twee jaar ongebruikt te wachten en gaat blijkbaar nooit opengaan', schrijft Van Hoecke in zijn column op de website van N-VA Geel. Van Hoecke schrijft verder nog dat niemand de logica begrijpt. Het kanton Geel blijft bestaan, maar wordt gehuisvest in Mol. Van Hoecke ziet niet in welke besparing men moet zien in deze oefening. Er blijven twee vrederechters, alleen zitten ze nu samen in Mol.