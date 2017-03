Gelenaar Berny Vander Veken ging afgelopen week, samen met zijn twee companen Staf en Walter, trainen met profrenner Jurgen Roelandts. Ze reden op het circuit van Zolder. Wij vragen ons af of Berny nu wordt gecoacht door Jurgen Roelandts? Want Berny daagde afgelopen zomer Olympisch kampioen Greg Van Avermaet uit om een tourke te fietsen en Greg ging op de uitdaging in. Met de campagne Playunified wil Special Olympics België sociale inclusie promoten door reguliere atleten en atleten met een verstandelijke beperking samen aan het sporten krijgen in hetzelfde team, zodat ze hun trainingen en sportieve ervaringen kunnen delen. Want samen trainen en sporten zorgt voor wederzijds begrip en wakkert vriendschappen aan. Unified spelen haalt het beste uit de atleet naar boven.

